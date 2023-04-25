«Кадис» упустил много моментов и проиграл «Осасуне»

В чемпионате Испании начался 31-й тур. «Кадис» был сильнее «Осасуны» абсолютно во всём, кроме голевых ударов. Особенно хороши были хозяева в первом тайме, но упустили несколько хороших моментов. А вот памплонцы провели голевую атаку на 62-й минуте. Рубен Гарсия из-за пределов штрафной изящно направил мяч в сетку.
«Осасуна» удержала перевес и остается на восьмом месте, соперник - 15-й, в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
|62'Гарсия Рубен (0:1)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Чуст Виктор31' (Мбайе Мамаду (31') •Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео68' (Негредо Альваро (68') •Алькарас Рубен•Сан Эметерио Феде68' (Алехо Иван (68') •Собрино Рубен68' (Алекс Фернандес (68') •Рохер Марти48' (Гвардиола Серхи (48') •Рамос Кристофер
Айтор Фернандес•Видаль Начо•Унаи Гарсия•Круз Хуан•Санчес Мануэль•Муньос Икер•Гарсия Рубен•Гомес Мойсес•Ибаньес Пабло65' (Монкайола Хон (65') •Бенито Икер75' (Гарсия Давид III (75') •Будимир Анте
25 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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