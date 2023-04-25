«Кадис» упустил много моментов и проиграл «Осасуне»

В чемпионате Испании начался 31-й тур. «Кадис» был сильнее «Осасуны» абсолютно во всём, кроме голевых ударов. Особенно хороши были хозяева в первом тайме, но упустили несколько хороших моментов. А вот памплонцы провели голевую атаку на 62-й минуте. Рубен Гарсия из-за пределов штрафной изящно направил мяч в сетку.

«Осасуна» удержала перевес и остается на восьмом месте, соперник - 15-й, в двух очках над зоной вылета.