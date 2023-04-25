Президент «Атлетико»: «Мы продлим контракт с Симеоне, если он сам этого захочет»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо вновь высказался о будущем Диего Симеоне.

Текущее соглашение аргентинского специалиста с «матрасниками» рассчитано до конца следующего сезона.

«Как я всегда говорю, циклы заканчиваются лишь тогда, когда люди сами хотят, чтобы они закончились. Симеоне с нами уже 11 лет, и у него остаётся ещё один год по действующему контракту. Он продолжит работу в «Атлетико», если захочет этого. Думаю, Диего заслуживает остаться. Никаких проблем с новым контрактом не возникнет», – цитирует журналист Альфредо Педулла президента мадридского клуба.