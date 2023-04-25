Хави отпустит Рафинью из «Барселоны» при одном условии

Главный тренер «Барселоны» Хави не планирует расставиться с вингером Рафиньей Диасом в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Хави Мигель, рулевой каталонской команды отпустит Рафинью только при одном условии – если кто-то предложит за 26-летнего бразильца не менее 90 миллионов евро. Объясняется такая позиция Хави дороговизной статусных вингеров.

Всего за «Барселону» Рафинья провёл 42 матча, в которых забил девять голов и отдал десять голевых передач на партнёров.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Рафинье со стороны «Ньюкасла».