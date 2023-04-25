Раскрыто имя потенциального летнего новичка «Барселоны»

«Барселона» достигла договорённости о трансфере молодого полузащитника. Речь идёт о Фабрисио Диасе, который сейчас выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео.

Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» договорились о трансфере Диаса за 8 миллионов евро. При этом пока что нельзя говорить о том, что сделка на 100% оформлена – «Барселоне» важно вписаться в финансовые правила Ла Лиги.

Фабрисио Диасу в феврале исполнилось 20 лет. Он является капитаном молодёжной сборной Уругвая. Талант этого футболиста регулярно отмечают в Южной Америке.

На текущий момент «Барселона» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, опережая «Реал» на 11 очков.