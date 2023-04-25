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«ПСЖ» может купить защитника «Реала»

25 Апреля 2023 • 14:24 Комментировать

«ПСЖ» планирует перестройку состава команды на трансферное лето. Как сообщает El Nacional, гранд Лиги 1 хочет подписать защитника «Реала» Ферлана Менди.

Парижане хотят усилить позицию левого защитника, и они знают, что Менди в Мадриде не считают неприкасаемым, отмечается в материале.

Ферлан Менди играет за «Реал» с лета 2019 года после трансфера из «Лиона». С тех пор защитник провёл 130 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Ферлана Менди в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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