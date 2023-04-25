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«Реал» готов продать Тчуамени, игрока хочет купить «Ливерпуль»

25 Апреля 2023 • 12:31 Комментировать

Опорный полузащитник Орельен Тчуамени может покинуть мадридский «Реал», об этом рапортуют журналисты Fichajes. Руководство «сливочных» недовольно трансфером француза и готово рассмотреть варианты его продажи.

«Реал» приобрел полузащитника летом минувшего года у «Монако» за 80 миллионов евро. Орельена рассматривали в качестве замены бразильцу Каземиро, перешедшему в английский «Манчестер Юнайтед». Главным претендентом на Тчуамени является «Ливерпуль».

Француз связан трудовыми обязательствами с «Реалом» до середины 2028 года. Эксперты портала Transfrmarkt оценивают его стоимость в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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