«Реал» готов продать Тчуамени, игрока хочет купить «Ливерпуль»

Опорный полузащитник Орельен Тчуамени может покинуть мадридский «Реал», об этом рапортуют журналисты Fichajes. Руководство «сливочных» недовольно трансфером француза и готово рассмотреть варианты его продажи.

«Реал» приобрел полузащитника летом минувшего года у «Монако» за 80 миллионов евро. Орельена рассматривали в качестве замены бразильцу Каземиро, перешедшему в английский «Манчестер Юнайтед». Главным претендентом на Тчуамени является «Ливерпуль».

Француз связан трудовыми обязательствами с «Реалом» до середины 2028 года. Эксперты портала Transfrmarkt оценивают его стоимость в 80 миллионов евро.