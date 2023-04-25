«Барселона» согласовала трансфер защитника «Ливерпуля»

Защитник Фабрисио Диас, который выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео, может переехать в Европу. Согласно сведениям Mundo Deportivo, в услугах уругвайца заинтересована каталонская «Барселона».

Представители «сине-гранатовых» провели встречу с агентом игрока. Стороны договорились о трансфере, сумма сделки составит восемь миллионов евро.

Стоит отметить, что Фабрисио является капитаном молодежной сборной Уругвая.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 баллов после 30 туров. Каталонский гранд опережает идущий вторым мадридский «Реал» на 11 очков.