Мбаппе извинился перед Пересом и просится в «Реал»

Французский форвард Килиан Мбаппе не оставляет надежд перейти в мадридский «Реал». По данным инсайдера Рамона Альвареса, 24-летний игрок принес извинения президенту «королевского» клуба Флорентину Пересу за срыв трансфера в прошлом году. Он заявил, что по-прежнему хочет стать игроком «Реала».

Мбаппе был близок к переходу в мадридский гранд весной прошлого года, но сделка в последний момент сорвалась. Нападающий решил остаться в «ПСЖ» и подписал с клубом новый трудовой договор. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Трансферная цена Килиана – 180 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Мбаппе провел 28 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор