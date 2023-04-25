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Мбаппе извинился перед Пересом и просится в «Реал»

25 Апреля 2023 • 11:17 Комментировать

Французский форвард Килиан Мбаппе не оставляет надежд перейти в мадридский «Реал». По данным инсайдера Рамона Альвареса, 24-летний игрок принес извинения президенту «королевского» клуба Флорентину Пересу за срыв трансфера в прошлом году. Он заявил, что по-прежнему хочет стать игроком «Реала».

Мбаппе был близок к переходу в мадридский гранд весной прошлого года, но сделка в последний момент сорвалась. Нападающий решил остаться в «ПСЖ» и подписал с клубом новый трудовой договор. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Трансферная цена Килиана – 180 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Мбаппе провел 28 матчей, отметившись 22 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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