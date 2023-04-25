Бускетс решил продлить контракт с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение продлить контракт со своим клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в своих социальных сетях.

Напомним, нынешнее соглашение Бускетса с «Барселоной» истекает в конце сезона. По нему футболист зарабатывает около 37 миллионов евро в год, уступая в зарплатной ведомости лишь Френки де Йонгу. По новому контракту Серхио будет получать в три раза меньше.

У Бускетса был вариант с переездом в США, но полузащитник решил прислушаться к главному тренеру Хави Эрнандесу и остаться в «Барселоне» ещё на один сезон.