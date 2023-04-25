Рестайлинг «Камп Ноу» всё ближе - клуб взял кредит в полтора миллиарда евро

Стадион каталонской «Барселоны» будет обновлен, клуб уже взял деньги в долг на это - 1,45 миллиарда евро. Об этом сообщил сам каталонский клуб, и уже известна дата начала работ - первое июня. Срок работ - три года.

Это означает, что в следующем сезоне каталонцы будут проводить свои домашние матчи на олимпийском стадионе, затем, в сезоне 2024/2025, вернутся на «Камп Ноу», но при сокращенной вместимости трибун.

«Камп Ноу» построен в 1957 году, стадион обновлялся несколько раз, самое значительное обновление имело место в 1982 году, накануне прошедшего в Испании чемпионата мира по футболу.