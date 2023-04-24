«Барселона» провела встречу с Алонсо – стороны обсуждали возможный уход игрока

«Барселона» обсуждает с Маркосом Алонсо его возможный уход в летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось ранее, боссы каталонского клуба допускают продажу защитника из-за трудностей с финансовым фэйр-плей. По обновлённым данным инсайдера Херарда Ромеро, сегодня состоялась встреча Алонсо и его представителей с руководством «Барселоны». Главной темой обсуждения был именно потенциальный уход 32-летнего игрока предстоящим летом. Кроме того, как отмечается, клуб уже получил предложения по испанцу.

Маркос Алонсо пополнил ряды «Барселоны» прошлым летом, перейдя из «Челси». В нынешней кампании он провёл 30 матчей, забив в них три гола.