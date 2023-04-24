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«Барселона» провела встречу с Алонсо – стороны обсуждали возможный уход игрока

24 Апреля 2023 • 22:02 Комментировать
Барселона
...
Бетис
29.04 22:00

«Барселона» обсуждает с Маркосом Алонсо его возможный уход в летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось ранее, боссы каталонского клуба допускают продажу защитника из-за трудностей с финансовым фэйр-плей. По обновлённым данным инсайдера Херарда Ромеро, сегодня состоялась встреча Алонсо и его представителей с руководством «Барселоны». Главной темой обсуждения был именно потенциальный уход 32-летнего игрока предстоящим летом. Кроме того, как отмечается, клуб уже получил предложения по испанцу.

Маркос Алонсо пополнил ряды «Барселоны» прошлым летом, перейдя из «Челси». В нынешней кампании он провёл 30 матчей, забив в них три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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