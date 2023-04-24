Контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. При этом в прессе регулярно появляются слухи о том, что итальянец может покинуть испанский гранд уже ближайшим летом.

«Реал» изучает разные варианты, в том числе с отставкой Анчелотти. Как сообщает TodoFichajes, при уходе итальянца принять «сливочных» может Рауль, который сейчас работает с молодёжкой. По данным источника, на сегодняшний день руководителям мадридского клуба такой вариант нравится больше всего.

В своё время основу «Реала» после работы с молодёжкой принял Зинедин Зидан, и теперь в Мадриде могут провернуть такой же трюк, надеясь на то, что он тоже будет успешным.

Напомним, что под руководством Рауля «Реал» выигрывал Юношескую лигу УЕФА.