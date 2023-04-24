«Барселона» установила цену на Торреса

В каталонской «Барселоне» открыты к продаже вингера Феррана Торреса, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Хави Мигель. «Сине-гранатовые» оценивают игрока в 25 миллионов евро.

Торрес присоединился к «Барселоне» в декабре 2021 года. На тот момент «сине-гранатовые» заплатили «Манчестер Сити» за трансфер Феррана 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 39 поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение Феррана с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2027 года.

Во вчерашнем матче с «Атлетико» Торрес отметился победным голом.