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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» установила цену на Торреса

24 Апреля 2023 • 13:27 Комментировать

В каталонской «Барселоне» открыты к продаже вингера Феррана Торреса, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Хави Мигель. «Сине-гранатовые» оценивают игрока в 25 миллионов евро.

Торрес присоединился к «Барселоне» в декабре 2021 года. На тот момент «сине-гранатовые» заплатили «Манчестер Сити» за трансфер Феррана 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 39 поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение Феррана с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2027 года.

Во вчерашнем матче с «Атлетико» Торрес отметился победным голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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