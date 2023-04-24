«Атлетико» хочет купить полузащитника «ПСЖ»

Центральный полузащитник Карлос Солер, не сумевший заиграть во французском «ПСЖ», может вернуться в чемпионат Испании. Он переехал в Париж из «Валенсии» в сентябре прошлого года.

По сведениям журналистов Todofichajes, в трансфере 26-летнего исполнителя заинтересован мадридский «Атлетико». Представители «матрасников» уже вступили в переговоры с агентом Карлоса, дабы обсудить детали возможного трансфера. Сумма потенциальной сделки может составить 30 миллионов евро.

Солер сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Франции 21 матч, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2027 года.