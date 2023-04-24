У Левандовски худшая серия без голов с 2016 года

Лидер атакующей линии каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не смог отметиться голом в прошедшем матче против мадридского «Атлетико» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Мартин, у 34-летнего нападающего нет голов в девяти из десяти последних матчей за «сине-гранатовых» и сборную страны. Это худшая серия 34-летнего бомбардира с весны 2016 года.

Напомним, что Левандовски пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года, перейдя из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет 27 голов и семь результативных передач.