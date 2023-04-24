Облак высказался о Симеоне

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о главном тренере команды Диего Симеоне.

«Симеоне? Он является тренером будущего, настоящего и прошлого «Атлетико». У нашей команды было тяжелое начало сезона. Было трудно как тренерскому штабу, так и футболистам. Но по итогу мы смогли объединиться и изменить ситуацию. Теперь мало кто заикается об уходе Симеоне», - передает слова словенского вратаря TVE.

Напомним, что аргентинский специалист занимает пост главного тренера «матрасников» с 2011 года. Действующий контракт между сторонами истекает летом следующего года.