«Реал» не станет продавать Азара

Бельгийский полузащитник Эден Азар не собирается покидать мадридский «Реал». Как информирует газета Marca, руководство «королевского» клуба не станет настаивать на уходе футболиста, чтобы избежать возможных юридических разбирательств.

Ранее сообщалось, что хавбека могут продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Азар является самым высокооплачиваемым игроком «сливочных». Срок действующего контракта Эдена с мадридцами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании 32-летний полузащитник провел пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей.