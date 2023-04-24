Хави высказался о проблемах Левандовски с результативностью

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о проблемах с результативностью польского нападающего Роберта Левандовски в 2023 году.

«Проблемы Роберта с результативностью? Нужно помнить, что Роберт является лучшим бомбардиром нынешнего сезона Ла Лиги», - передает слова специалиста газета Marca.

В этом году Левандовски принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В общей сложности на счету 34-летнего польского бомбардира 17 забитых мячей и шесть результативных передач в 26 поединках нынешнего сезона Ла Лиги.