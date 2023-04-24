Облак ответил, считает ли себя лучшим вратарём в мире

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос, считает ли себя лучшим голкипером в мировом футболе.

«Являюсь ли я лучшим? Это тяжелый вопрос. Есть много хороших вратарей, которые выступают не только за топ-клубы. Есть много разных мнений. Что касается меня, то я работаю над тем, чтобы с каждым днем становиться лучше. Но, повторюсь, у болельщиков и прессы всегда будет свое мнение по этому поводу», - передает слова словенского голкипера TVE.

Контракт 30-летнего вратаря с «матрасниками» рассчитан до лета 2028 года. Его трансферный ценник – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Облак провел 28 матчей, в которых пропустил 20 мячей.