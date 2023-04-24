Облак: «Барселона» станет чемпионом, если продолжит так играть»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак пообщался с журналистами после поединка против каталонской «Барселоны» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«Это был один из самых сложных матчей за последнее время. К сожалению, мы не смогли обострить интригу в концовке сезона. Если «Барселона» будет так продолжать выступать, то станет чемпионом Испании», - передает слова словенского вратаря газета Marca.

После 30 туров «Атлетико» набрал 60 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. На второй строчке с 65 очками располагается «Реал». «Барселона», имеющая в своем активе 76 баллов, лидирует.