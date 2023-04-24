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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отметил важность победы над «Атлетико»

24 Апреля 2023 • 08:49 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался касательно победы над мадридским «Атлетико» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранаовые» выиграли со счетом 1:0.

«Это очень важная победа, ключ к нашей главной цели. «Барселона» имела шансы для второго гола, но не смогла сделать это. Обычно мы не уступаем по ходу встречи так сильно, но наш соперник переживает удивительный момент. Это говорит о состоянии этой команды. Это решающая победа», - передает слова тренера газета Marca.

После 30 туров каталонцы лидируют в таблице Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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