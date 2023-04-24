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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона» не покупала судей»

24 Апреля 2023 • 07:53 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на обвинение одного из болельщиков во время теннисного турнира, проходящего в Барселоне. Фанат заявил, что «сине-гранатовые» покупают судей.

«Перестать покупать судей? «Барселона» никого не покупает. Это все манипуляция», - передает слова руководителя AS.

Напомним, что «Барселону» обвиняют в коррупции при выплатах денежных средств вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Если вина каталонского клуба будет доказана, то «сине-гранатовых» могут исключить из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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