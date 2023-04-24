Лапорта: «Барселона» не покупала судей»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на обвинение одного из болельщиков во время теннисного турнира, проходящего в Барселоне. Фанат заявил, что «сине-гранатовые» покупают судей.

«Перестать покупать судей? «Барселона» никого не покупает. Это все манипуляция», - передает слова руководителя AS.

Напомним, что «Барселону» обвиняют в коррупции при выплатах денежных средств вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Если вина каталонского клуба будет доказана, то «сине-гранатовых» могут исключить из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.