«Мальорка» одержала волевую победу в матче с «Хетафе»

Представители нижней части таблицы Ла Лиги «Мальорка» и «Хетафе» провели напряжённый матч с отличной реализацией моментов. Гости нанесли всего два удара по воротам и выиграли первый тайм благодаря меткости Борхи Майораля. Соперник ответил результативными попытками Ли Кан-Ина, который оформил дубль, а также голом Антонио Раильо.

«Мальорка» делит девятое место, соперник - 16-й.