«Мальорка» одержала волевую победу в матче с «Хетафе»

Представители нижней части таблицы Ла Лиги «Мальорка» и «Хетафе» провели напряжённый матч с отличной реализацией моментов. Гости нанесли всего два удара по воротам и выиграли первый тайм благодаря меткости Борхи Майораля. Соперник ответил результативными попытками Ли Кан-Ина, который оформил дубль, а также голом Антонио Раильо.
«Мальорка» делит девятое место, соперник - 16-й.
Протокол игры
|23'Майораль Борха (0:1)
|(1:1) Кан-Ин Ли57'
|(2:1) Раильо Антонио64'
|(3:1) Кан-Ин Ли90'
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио• 65'Хаджикадунич Деннис•Санчес Антонио46' (Коста Хауме (46') •Маффео Пабло•Ману Морланес73' (Баба Иддрису (73') •Руис Иньиго 88'90' (Гренье Клеман (90') •Кан-Ин Ли•Мурики Ведат81' (Пратс Абдон (81') •Дьедью Амат74' (Родригес Даниэль (74')
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш•Альдерете Омар 32'90' (Мата Хайме (90') •Дамиан Суарес68' (Вильяр Гонсало (68') • 87'Иглесиас Хуан•Милья Луис•Максимович Неманья68' (Порту Кристиан (68') •Мунир Эль-Хаддади68' (Аленья Карлес (68') •Майораль Борха•Унал Энес
23 апреля.
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