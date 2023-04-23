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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» одержала волевую победу в матче с «Хетафе»

23 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Мальорка
3:1
Хетафе
окончен

Представители нижней части таблицы Ла Лиги «Мальорка» и «Хетафе» провели напряжённый матч с отличной реализацией моментов. Гости нанесли всего два удара по воротам и выиграли первый тайм благодаря меткости Борхи Майораля. Соперник ответил результативными попытками Ли Кан-Ина, который оформил дубль, а также голом Антонио Раильо.

«Мальорка» делит девятое место, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Мальорка3:1Хетафе
  23'Майораль Борха (0:1)
(1:1) Кан-Ин Ли57'  
(2:1) Раильо Антонио64'  
(3:1) Кан-Ин Ли90'  
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо Антонио  65'Хаджикадунич ДеннисСанчес Антонио 46' (Коста Хауме ( 46') Маффео ПаблоМану Морланес 73' (Баба Иддрису ( 73') Руис Иньиго  88' 90' (Гренье Клеман ( 90') Кан-Ин ЛиМурики Ведат 81' (Пратс Абдон ( 81') Дьедью Амат 74' (Родригес Даниэль ( 74')
Запасные: Benjamin GarayКопете ХосеРикельме ЛеонардоКадевере ТиноАнхель ЛуисГрейф ДоминикГайя Хосеп
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте ДомингушАльдерете Омар  32' 90' (Мата Хайме ( 90') Дамиан Суарес 68' (Вильяр Гонсало ( 68'  87') Иглесиас ХуанМилья ЛуисМаксимович Неманья 68' (Порту Кристиан ( 68') Мунир Эль-Хаддади 68' (Аленья Карлес ( 68') Майораль БорхаУнал Энес
Запасные: Амави ЖорданАльварес ГастонАнхилери ФабрисиоЛатаса ХуанКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанКонде Диего
23 апреля.

 

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Мальорка Хетафе
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