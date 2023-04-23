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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» покинула зону вылета по итогам битвы главных неудачников

23 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Эльче
0:2
Валенсия
окончен

В 30-м туре Ла Лиги встретились главные аутсайдеры, «Эльче» и «Валенсия». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но по ударам не превзошли противника, а главное - били менее точно и не результативно.

Уже на первых минутах Габриэль Паулиста головой пробил в перекладину. На 19-й минуте гости все же забили, в быстрой атаке метко пробил Сэмуел Лино. Перед уходом на перерыв «Эльче» пропустил снова, на сей раз от своего футболиста, Гонсало Верду стал антигероем.

2:0, «Эльче» - безнадежно последний, а вот его соперник выбрался из зоны вылета.

Протокол игры  
Эльче0:2Валенсия
  19'Лино Сэмуел (0:1)
  42'Верду Гонсало (0:2)
Бадия ЭдгарМаскарель ОмарВерду Гонсало 46' (Роко Энсо ( 46'  62') Бигас Педро 17' (Бланко Лаутаро ( 17') Моренте Тете 78' (Фернандес Хосан ( 78') Клерк Карлос  84'Гутьеррес Хосе 64' (Кольядо Алекс ( 64') Нванкво Джон  47'Фидель ЧавесМилья Пере 64' (Фернандес Николас ( 64') Бое Лукас
Запасные: Шейх ПапВернер АксельДиего Гонсалес VIIЛирола ПольНтекья РандиМагальян Лисандро
Мамардашвили ГеоргийГабриэль ПаулистаДьякаби Муктар 90' (Кёмерт Эрай ( 90') Озкаджар ДженкФулкье ДимитриГайя ХосеМуса Юнус  14' 80' (Лопес Диего IV ( 80') Нико Гонсалес 46' (Герра Хавьер ( 46') Алмейда Андре IVЛино Сэмуел 72' (Мари Альберто ( 72') Кавани Эдинсон 72' (Лато Тони ( 72')
Запасные: Васкес ХесусЭррерин ЯгоМоскера КристианХауме ДоменекИрансо РубоГильямон Уго
23 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Комментарии (1)
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Bartimeus
23 Апреля 2023 в 18:28
Ну пока 18ые лос чес, еще не вышли из зоны вылета. Ваще грустно, что у такого клуба серьезные проблемы.
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