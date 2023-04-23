«Валенсия» покинула зону вылета по итогам битвы главных неудачников

В 30-м туре Ла Лиги встретились главные аутсайдеры, «Эльче» и «Валенсия». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но по ударам не превзошли противника, а главное - били менее точно и не результативно.

Уже на первых минутах Габриэль Паулиста головой пробил в перекладину. На 19-й минуте гости все же забили, в быстрой атаке метко пробил Сэмуел Лино. Перед уходом на перерыв «Эльче» пропустил снова, на сей раз от своего футболиста, Гонсало Верду стал антигероем.

2:0, «Эльче» - безнадежно последний, а вот его соперник выбрался из зоны вылета.