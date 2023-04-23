«Валенсия» покинула зону вылета по итогам битвы главных неудачников

В 30-м туре Ла Лиги встретились главные аутсайдеры, «Эльче» и «Валенсия». Хозяева намного чаще контролировали мяч, но по ударам не превзошли противника, а главное - били менее точно и не результативно.
Уже на первых минутах Габриэль Паулиста головой пробил в перекладину. На 19-й минуте гости все же забили, в быстрой атаке метко пробил Сэмуел Лино. Перед уходом на перерыв «Эльче» пропустил снова, на сей раз от своего футболиста, Гонсало Верду стал антигероем.
2:0, «Эльче» - безнадежно последний, а вот его соперник выбрался из зоны вылета.
Протокол игры
|19'Лино Сэмуел (0:1)
|42'Верду Гонсало (0:2)
Бадия Эдгар•Маскарель Омар•Верду Гонсало46' (Роко Энсо (46') • 62'Бигас Педро17' (Бланко Лаутаро (17') •Моренте Тете78' (Фернандес Хосан (78') •Клерк Карлос• 84'Гутьеррес Хосе64' (Кольядо Алекс (64') •Нванкво Джон• 47'Фидель Чавес•Милья Пере64' (Фернандес Николас (64') •Бое Лукас
Мамардашвили Георгий•Габриэль Паулиста•Дьякаби Муктар90' (Кёмерт Эрай (90') •Озкаджар Дженк•Фулкье Димитри•Гайя Хосе•Муса Юнус 14'80' (Лопес Диего IV (80') •Нико Гонсалес46' (Герра Хавьер (46') •Алмейда Андре IV•Лино Сэмуел72' (Мари Альберто (72') •Кавани Эдинсон72' (Лато Тони (72')
23 апреля. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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