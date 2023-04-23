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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема сравнялся с Рамосом по победам за «Реал»

23 Апреля 2023 • 12:45 Комментировать

В рамках 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем домашнем стадионе принимал «Сельту» и отпраздновал победу со счетом 2:0. Эта «виктория» стала для нападающего Карима Бензема 437-й в футболке «сливочных».

По этому показателю 35-летний бомбардир сравнялся с защитником Серхио Рамосом, ныне выступающим за французский «ПСЖ». Лидером по победным матчам за «Реал» является голкипер Икер Касильяс. На счету легенды 463 победы в составе «королевского» клуба.

Бензема выступает за мадридский гранд с лета 2009 года. Трудовое соглашение Карима с мадридцами рассчитано до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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