«Барселона» может избавиться от Алонсо

Латераль каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо намерен провести следующий сезон в составе «сине-гранатовых». Однако руководство клуба может попросить футболиста покинуть команду из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Маркос перешел в «Барселону» летом 2022 года. Срок действующего контракта Алонсо с «сине-гранатовыми» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. В текущей кампании Маркос принял участие в 29 поединках и отметился тремя забитыми мячами.

«Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на восемь баллов.