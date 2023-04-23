Агент: «Левандовски считает себя королём Польши»

Футбольный агент Цезар Кухарски, который ранее представлял интересы нападающего каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски, подверг критике своего бывшего клиента.

«То, как Роберт и его жена позиционируют себя в социальных сетях - работа PR-менеджеров. В реальной жизни Левандовски считает себя королем Польши. Он относится к другим людям, как к вещам», - передает слова Кухарски Bolavip.com.

34-летний бомбардир выступает за «сине-гранатовых» с июля 2022 года. Срок действующего трудового договора между Левандовски и каталонским грандом рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В текущем сезоне поляк забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 25 матчах Ла Лиги.