Анчелотти рассказал о проблеме со стадионом «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти посетовал на качество поля после поединка против «Сельты» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«С полем есть проблемы, но они уже решаются. Надеюсь, оптимальное решение будет найдено. Нам нужно потерпеть. Думаю, ситуация изменится перед первым матчем против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов», - рассказал итальянский тренер во время пресс-конференции.

По итогам 30 туров мадридский гранд набрал 65 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.