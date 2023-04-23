Рюдигер рассказал о письме, которое получил от президента «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес написал ему письмо в 2016 году. Тогда немецкий футболист получил травму крестообразных связок колена.

«В 2016 году я получил письмо от Переса. Оно до сих пор перед моими глазами. Тогда я ответил ему, что в будущем окажусь в «Реале». Перес пожелал мне скорейшего выздоровления. Письмо до сих пор хранится у моей мамы», - передает слова защитника портал Goal.com.

Напомним, что летом 2016 года Антонио травмировал колено. Из-за этого повреждения защитник не поехал на чемпионат Европы.

В текущем сезоне Рюдигер провел 26 матчей, отметившись одним забитым мячом.