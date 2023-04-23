«ПСЖ» готов спокойно отпустить Месси летом

Парижский «ПСЖ» не станет из кожи вон лезть чтобы удержать в составе аргентинского нападающего Лионеля Месси, контракт которого истекает уже летом. Месси провел в «ПСЖ» два последних года и вряд ли можно сказать, что это были два счастливых года в его жизни (выступления за сборную Аргентины выносим тут за отдельные скобки).

В последнее время появилось много слухов о том, что Месси мог бы вернуться в «Барселону», и, как уточняет El Mundo Deportivo, «ПСЖ» не станет чинить препятствий Лионелю, предлагая ему новый контракт. «ПСЖ» намеревается значительно обновить и омолодить состав, а потому там согласны расстаться с Месси.