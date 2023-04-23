Почему «Валенсия» уже 15 лет не может достроить новый стадион

В мае стадион «Месталья» отпразднует 100-летний юбилей. «Валенсия» продолжает играть на этой арене, хотя ещё 15 лет назад должна была переехать на новую. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает историю главного европейского футбольного долгостроя.

Пятнадцать лет назад «Валенсия» объявила, что уже вскоре переедет на новый стадион. Клуб, который успешно выступал в чемпионате Испании и был завсегдатаем Лиги чемпионов готовился к выступлениям на «Ноу Месталья». «Валенсия» объявляла, что строительство завершится в 2009 году. Однако ничего этого не случилось. «Валенсия» всё так же принимает соперников на старой «Месталье» и, кажется, уже особо не рассчитывает перебраться на новую арену. Планируемая 80-тысячная арена всё так же представляет собой строительную площадку.

Решение построить новую арену было во многом экономическим. В ту пору «Валенсия» была третьим клубом Испании после «Реала» и «Барселоны», и в её составе хватало звёзд. «Лос че» не только выращивали блестящих воспитанников, но и на стороне брали Пабло Аймара, Фернандо Морьентеса, Давида Вилью. Чтобы сохранить тот статус и иметь возможность зарабатывать, «Валенсии» нужна была новая вместительная арена

Самое печальное для «Валенсии» в истории с новым стадионом заключается в том, что бетонная коробка была построена. Сам овал полностью закончен вплоть до последних ярусов. Всё шло по плану до февраля 2009 года. Казалось, что уже вскоре команда действительно отпразднует новоселье. Что же пошло не так?

Стадион строился во многом по экономическим соображениям, и именно из-за них же проект остановился. В 2009-м году до Испании докатился мировой кризис. Жилищный пузырь лопнул, ВВП стремительно рухнул. Вся страна вступила в шестилетний цикл экономического спада. Результатом этого стали и огромная безработица, и большое количество банкротств. В декабре 2008-го появилась информация, что саму «Валенсию» может постигнуть та же участь: её долги составляли 400 миллионов евро. В клубе это отрицали, но не смогли от своих кредиторов получить дополнительные 100 миллионов евро на операционную деятельность. «Валенсия» всячески искала пути сокращения расходов, и вскоре стройка стадиона была остановлена.

По изначальном плану «Валенсия» должна была вложить свои деньги на строительство арены на первом этапе. Однако для завершения необходимо было продать «Месталью». В условиях кризиса найти покупателей на объект недвижимости возрастом 85 лет оказалось невозможно.

После кризиса «Валенсия» скорее думала о том, как выжить, чем о строительстве стадиона. Клуб постоянно продаёт своих лидеров, чтобы обеспечить операционную деятельность. С тех пор «Валенсия» превратилась сначала в середняка, а сейчас и вовсе борется за выживание в Ла Лиге.

При этом несколько раз появлялись обнадёживающие новости в отношении «Ноу Месталья». В декабре 2011 года было объявлено, что клуб наконец-то договорился с испанским банком Bankia о завершении строительства в обмен на право собственности на «Месталью». К удивлению абсолютно всех, эта сделка сорвалась вскоре после того, как о ней было сообщено. В 2013-м «Валенсия» представила новый проект стадиона с уменьшенной вместимостью до 61 тысячи мест. Всемирно известная архитектурная компания Fenwick Iribarren переделала крышу, добавила парковку и представила клубу нечто, что выглядело так, будто это действительно можно было сделать гораздо проще. Вот только не была объявлена дата начала работ, и они, собственно, так и не начались. В 2017 году клуб объявил о начале переговоров с местным советом, чтобы сделать проект совместным и возобновить строительство. Были пафосные заявления, что это поможет «Валенсии» стать более важной частью местного сообщества. Однако дальше слов дело снова не сдвинулось. В июне 2022-го клуб вновь сообщил о пересмотре проекта, вместимость уменьшилась до 49 000 мест (это меньше, чем на старой «Месталье»). Планировалось, что сезон-2023/24 «Валенсия» начнёт в новом доме, но строительство до сих пор не возобновилось.

Самое удивительное в этой истории заключается в том, что владеет «Валенсией» Питер Лим, чьё состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Однако с момента прихода сингапурского бизнесмена в 2014 году в клубе творится управленческая чехарда. Никто не знает, когда будет достроена «Ноу Месталья», и будет ли она вообще. В итоге стадион, который должен был стать гордостью «Валенсии», превратился в памятник текущей эпохи неразберихи имени Лима. Очевидно, что вылет в Сегунду, который выглядит более чем реальным по итогам этого сезона, лишь ухудшит перспективы возобновления работ на «Ноу Месталья».

Роман Андреев