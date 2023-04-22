«Барселона» готова ответить на ультиматум Месси

Мы уже сообщали о том, что Лионель Месси выдвинул ультиматум «Барселоне», требуя решить как можно скорее вопрос с его подписанием.

И это, как сообщает каталонское издание Sport, вполне соответствует и планам клуба, который работает над этим. Руководство «Барселоны» хочет сделать это до июля, дабы рассчитывать на Месси в традиционном июльском турне клуба по США.

Но многое, как мы, опять-таки, уже сообщали, будет зависеть от того, как себя поведет по отношению к «Барселоне» испанская федерация футбола. А «Барселона», мягко говоря, не ходит в любимчиках у президента федерации Хавьера Тебаса.