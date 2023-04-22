«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Райо»

В матче тридцатого тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на четвертое место.
Победа басков получилась волевой, ибо первыми забили именно «пчелы», но «Сосьедад» прибавил, забил два мяча в ответ и в следующем туре отправится на самый юг Испании - в Севилью, на игру с «Бетисом».
Протокол игры
|57'Паласон Иси (0:1)
|(1:1) Сорлот Александр59'
|(2:1) Лежён Флорьян81'
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо•Субельдия Игор•Пачеко Хон•Муньос Айхен• 90'Субименди Мартин•Сильва Давид85' (Браис Мендес (85') •Мерино Микель62' (Кубо Такефуса (62') •Барренечеа Андер62' (Чо Мохамед-Али (62') •Сорлот Александр81' (Фернандес Карлос (81') •Оярсабаль Микель62' (Ильяраменди Асьер (62')
Димитриевски Столе•Балью Иван83' (Лопес Унаи (83') •Лежён Флорьян•Мумин Абдул•Гарсия Франсиско III•Комесанья Санти 72'79' (Сисс Пате (79') •Валентин Оскар• 68'Паласон Иси•Трехо Оскар67' (Санчес Сальвадор (67') •Мартин Андрес46' (Pep Chavarria (46') •Рауль де Томас79' (Камелло Серхио (79')
22 апреля. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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