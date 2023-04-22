«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Райо»

В матче тридцатого тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» и поднялся на четвертое место.

Победа басков получилась волевой, ибо первыми забили именно «пчелы», но «Сосьедад» прибавил, забил два мяча в ответ и в следующем туре отправится на самый юг Испании - в Севилью, на игру с «Бетисом».