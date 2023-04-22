«Вальядолид» добыл минимальную победу над «Жироной»

В матче тридцатого тура испанского чемпионата «Вальядолид» принимал «Жирону» и победил с минимальным преимуществом.

Это была десятая победа «Вальядолида» в текущем сезоне, и в следующем туре команде с севера Испании предстоит отправиться в солнечную Валенсию на игру с «летучими мышами», она состоится уже в четверг, 27 апреля.