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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» добыл минимальную победу над «Жироной»

22 Апреля 2023 • 21:32 Комментировать
Вальядолид
1:0
Жирона
окончен

В матче тридцатого тура испанского чемпионата «Вальядолид» принимал «Жирону» и победил с минимальным преимуществом.

Это была десятая победа «Вальядолида» в текущем сезоне, и в следующем туре команде с севера Испании предстоит отправиться в солнечную Валенсию на игру с «летучими мышами», она состоится уже в четверг, 27 апреля. 

Протокол игры  
Вальядолид1:0Жирона
(1:0) Мончу Рамон24'  
Масип ХордиФреснеда ИванХоакин ФернандесЭль-Ямик Джавад 64' (Санчес Хавьер ( 64') Эскудеро Серхио 72' (Луис Перез ( 72') Перес КикеОнгла МартинМончу Рамон 71' (Агуадо Альваро ( 71') Плата Гонсало 90' (Роке Меса ( 90') Ларин КайлАмалла Селим  68' 70' (Мачис Дарвин ( 70')
Запасные: Кенеди РобертBabatunde AkinsolaРоза ЛукасПлано ОскарСанчес ИванЛеон СерхиоАсенхо Серхио
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 78' (Артеро Рикард ( 78') Бернардо ЭспиносаХуанпе ХуанЭрнандес Хави VРомеу ОриольЦыганков ВикторМартин Иван  41' 77' (Коуто Ян ( 77') Гарсия Алеш 12' (Рейньер Жезус ( 12') Вилья Тони 5' (Фернандес Валери ( 5'Рикельме Родриго 77') Стуани Кристиан
Запасные: Калленс АлександрХуан Карлос МартинФуйдиас ТониГутьеррес Мигель
22 апреля. Стадион "Хосе Сорилья".

 

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Вальядолид Жирона
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