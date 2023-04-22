«Вальядолид» добыл минимальную победу над «Жироной»

В матче тридцатого тура испанского чемпионата «Вальядолид» принимал «Жирону» и победил с минимальным преимуществом.
Это была десятая победа «Вальядолида» в текущем сезоне, и в следующем туре команде с севера Испании предстоит отправиться в солнечную Валенсию на игру с «летучими мышами», она состоится уже в четверг, 27 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Мончу Рамон24'
Масип Хорди•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес•Эль-Ямик Джавад64' (Санчес Хавьер (64') •Эскудеро Серхио72' (Луис Перез (72') •Перес Кике•Онгла Мартин•Мончу Рамон71' (Агуадо Альваро (71') •Плата Гонсало90' (Роке Меса (90') •Ларин Кайл•Амалла Селим 68'70' (Мачис Дарвин (70')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау78' (Артеро Рикард (78') •Бернардо Эспиноса•Хуанпе Хуан•Эрнандес Хави V•Ромеу Ориоль•Цыганков Виктор•Мартин Иван 41'77' (Коуто Ян (77') •Гарсия Алеш12' (Рейньер Жезус (12') •Вилья Тони5' (Фернандес Валери (5'•Рикельме Родриго77') •Стуани Кристиан
22 апреля. Стадион "Хосе Сорилья".
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