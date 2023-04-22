«Атлетик» уверенно разобрался с «Альмерией»

В 30-м туре Ла Лиги «Альмерия» принимала «Атлетик». Баски чаще оказывались у ворот противника и забили по моменту в начале каждого тайма. Нико Уильямс отметился метким ударом на девятой минуте, а после перерыва красивую атаку завершил Оскар де Маркос. Хозяева отметились голом престижа на 90-й минуте.
«Атлетик» вплотную подобрался к шестому месту, соперник - четвертый с конца с запасом в два очка от зоны вылета.
Видеотрансляция матча Альмерия - Атлетик Б
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Протокол игры
|9'Уильямс Нико (0:1)
|90' (1:2)
|56'Де Маркос Оскар (0:2)
Мартинес Фернардо•Брандарис Хуан•Эли Родриго• 68'Бабич Срджан74' (Посо Алехандро (74') •Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас•Саму Гарсия•Пуигмаль Арнау57' (Эмбарба Адриан (57') •Мелеро Гонсало64' (Лазаро (64') •Баптистао Лео64' (Портильо Франсиско (64') •Суарес Луис III74' (Соуза Диего II (74')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Иньиго Мартинес•Юри Берчиче•Весга Микель•Эррера Андер62' (Саррага Ойер (62') • 65'Уильямс Иньяки46' (Беренгер Алекс (46') •Сансет Ойян• 21'Уильямс Нико•Гурусета Горка
22 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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