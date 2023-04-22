«Атлетик» уверенно разобрался с «Альмерией»

В 30-м туре Ла Лиги «Альмерия» принимала «Атлетик». Баски чаще оказывались у ворот противника и забили по моменту в начале каждого тайма. Нико Уильямс отметился метким ударом на девятой минуте, а после перерыва красивую атаку завершил Оскар де Маркос. Хозяева отметились голом престижа на 90-й минуте.

«Атлетик» вплотную подобрался к шестому месту, соперник - четвертый с конца с запасом в два очка от зоны вылета.