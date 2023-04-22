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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» уверенно разобрался с «Альмерией»

22 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать
Альмерия
1:2
Атлетик Б
окончен

В 30-м туре Ла Лиги «Альмерия» принимала «Атлетик». Баски чаще оказывались у ворот противника и забили по моменту в начале каждого тайма. Нико Уильямс отметился метким ударом на девятой минуте, а после перерыва красивую атаку завершил Оскар де Маркос. Хозяева отметились голом престижа на 90-й минуте.

«Атлетик» вплотную подобрался к шестому месту, соперник - четвертый с конца с запасом в два очка от зоны вылета.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Альмерия1:2Атлетик Б
  9'Уильямс Нико (0:1)
90' (1:2) 56'Де Маркос Оскар (0:2)
Мартинес ФернардоБрандарис ХуанЭли Родриго  68'Бабич Срджан 74' (Посо Алехандро ( 74') Сентельес АлехандроРобертоне ЛукасСаму ГарсияПуигмаль Арнау 57' (Эмбарба Адриан ( 57') Мелеро Гонсало 64' (Лазаро ( 64') Баптистао Лео 64' (Портильо Франсиско ( 64') Суарес Луис III 74' (Соуза Диего II ( 74')
Запасные: Эгуарас ИнигоКайкиШвидерски МартинДе ла Ос СесарМариньо Диего
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай АльваресИньиго МартинесЮри БерчичеВесга МикельЭррера Андер 62' (Саррага Ойер ( 62'  65') Уильямс Иньяки 46' (Беренгер Алекс ( 46') Сансет Ойян  21'Уильямс НикоГурусета Горка
Запасные: Венседор УнайАгиррезабала ЖульенГарсия РаульПаредес АйторБаленсиага МикельИру АндерMalcom AresКапа АндерВивиан Даниэль
22 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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