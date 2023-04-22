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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» удержала победный счёт в матче с «Бетисом»

22 Апреля 2023 • 16:59 Комментировать
Осасуна
3:2
Бетис
окончен

Претенденты на еврокубки, «Осасуна» и «Бетис», провели матч 30-го тура чемпионата Испании. Гости были острее и доминировали на поле, но отвратительно сыграли в обороне, пропустив три мяча в течение первого тайма, Анте Будимир оформил дубль. После перерыва севильцы смогли превратить счет 1:3 в 2:3, но этого было мало для успеха.

«Бетис» проигрывает три очка участникам зоны Лиги чемпионов. «Осасуна» вышла на восьмое место.

Протокол игры  
Осасуна3:2Бетис
(1:0) Будимир Анте6'  
(2:0) Будимир Анте11'  
  16'Миранда Хуан (2:1)
(3:1) Монкайола Хон41'  
  70'Гидо Родригес (3:2)
Эррера СерхиоПенья Рубен 81' (Кике Гарсия ( 81'  90') Эрнандес Аридане  43'Гарсия Давид IIIКруз ХуанИбаньес ПаблоМонкайола ХонОрос Аймар 87' (Муньос Икер ( 87') Барха Энрике 70' (Бенито Икер ( 70') Будимир Анте 81' (Санчес Мануэль ( 81') Эззалзули Абде 81' (Видаль Начо ( 81')
Запасные: Гарсия РубенУнаи ГарсияАйтор ФернандесАвила Эсекьель
Силва РуиМонтойя МартинЛуис ФелипеГонсалес ЭдгарМиранда Хуан 81' (Абнер ( 81') Гидо РодригесГуардадо Андрес 46' (Родри Родриго ( 46') Энрике Луис 46' (Каналес Серхио ( 46') Карвалью Вилльям 65' (Виллиан Жозе ( 65') Перес АйосеИглесиас Борха 65' (Хоакин Санчес ( 65')
Запасные: Песселья ХерманКруз ХуанМартин ДаниэльДельгадо ФрансискоАкуоку ПольБраво Клаудио
22 апреля. Стадион "Эль-Садар".

 

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