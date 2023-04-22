«Осасуна» удержала победный счёт в матче с «Бетисом»

Претенденты на еврокубки, «Осасуна» и «Бетис», провели матч 30-го тура чемпионата Испании. Гости были острее и доминировали на поле, но отвратительно сыграли в обороне, пропустив три мяча в течение первого тайма, Анте Будимир оформил дубль. После перерыва севильцы смогли превратить счет 1:3 в 2:3, но этого было мало для успеха.
«Бетис» проигрывает три очка участникам зоны Лиги чемпионов. «Осасуна» вышла на восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте6'
|(2:0) Будимир Анте11'
|16'Миранда Хуан (2:1)
|(3:1) Монкайола Хон41'
|70'Гидо Родригес (3:2)
Эррера Серхио•Пенья Рубен81' (Кике Гарсия (81') • 90'Эрнандес Аридане• 43'Гарсия Давид III•Круз Хуан•Ибаньес Пабло•Монкайола Хон•Орос Аймар87' (Муньос Икер (87') •Барха Энрике70' (Бенито Икер (70') •Будимир Анте81' (Санчес Мануэль (81') •Эззалзули Абде81' (Видаль Начо (81')
Запасные: Гарсия Рубен•Унаи Гарсия•Айтор Фернандес•Авила Эсекьель
Силва Руи•Монтойя Мартин•Луис Фелипе•Гонсалес Эдгар•Миранда Хуан81' (Абнер (81') •Гидо Родригес•Гуардадо Андрес46' (Родри Родриго (46') •Энрике Луис46' (Каналес Серхио (46') •Карвалью Вилльям65' (Виллиан Жозе (65') •Перес Айосе•Иглесиас Борха65' (Хоакин Санчес (65')
22 апреля. Стадион "Эль-Садар".
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