«Осасуна» удержала победный счёт в матче с «Бетисом»

Претенденты на еврокубки, «Осасуна» и «Бетис», провели матч 30-го тура чемпионата Испании. Гости были острее и доминировали на поле, но отвратительно сыграли в обороне, пропустив три мяча в течение первого тайма, Анте Будимир оформил дубль. После перерыва севильцы смогли превратить счет 1:3 в 2:3, но этого было мало для успеха.

«Бетис» проигрывает три очка участникам зоны Лиги чемпионов. «Осасуна» вышла на восьмое место.