Будущее Лионеля Месси остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в мире футбола. Ближайшим летом звёздный форвард может вернуться в «Барселону» на правах свободного агента после истечения срока трудового договора с «ПСЖ».

Как сообщает Barca Universal со ссылкой на эфир журналиста Херарда Ромеро в Twitch, Месси выдвинул «Барселоне» ультиматум. Аргентинец хочет, чтобы каталонский клуб решил вопрос с его подписанием до конца нынешнего сезона. Лионель не планирует ждать слишком долго, опасаясь, что при таком раскладе он может потерять возможность продлить контракт с «ПСЖ».

В 2021 году Лионель Месси провёл довольно длительный отрезок лета без клубной прописки. Очевидно, что форвард, которому в июне исполнится 36 лет, не хочет повторения такого сценария. Если «Барселона» не сделает предложение аргентинцу до конца июня, он может продлить контракт с «ПСЖ».

«Барселона» установила дедлайн по возвращению Месси