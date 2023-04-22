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Чемпионат Испании. Ла Лига

Европейские варианты для Месси ограничиваются только двумя клубами

22 Апреля 2023 • 16:28 Комментировать (1)

Будущее аргентинского супернападающего Лионеля Месси туманно, у него есть предложения из экзотических стран вроде США и Саудовской Аравии, но также есть желание провести еще как минимум один сезон на высшем уровне, в Лиге чемпионов, сообщает El Mundo Deportivo.

В Европе Месси рассматривает только два варианта - или «ПСЖ», или «Барселона». Препятствием к возвращению в родное лоно «Барсы» может стать, сообщает источник, очередной скандал, в который вляпался клуб - «дело Негрейры».

Если он приведет к исключению «Барселоны» из еврокубков, пусть даже временном, Месси туда не вернется. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Апреля 2023 в 16:39
ай шмеци не пацриот - поточняк.. а как дышал.. как дышал.. А-ха-ха-ха! )))
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