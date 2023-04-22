Европейские варианты для Месси ограничиваются только двумя клубами

Будущее аргентинского супернападающего Лионеля Месси туманно, у него есть предложения из экзотических стран вроде США и Саудовской Аравии, но также есть желание провести еще как минимум один сезон на высшем уровне, в Лиге чемпионов, сообщает El Mundo Deportivo.

В Европе Месси рассматривает только два варианта - или «ПСЖ», или «Барселона». Препятствием к возвращению в родное лоно «Барсы» может стать, сообщает источник, очередной скандал, в который вляпался клуб - «дело Негрейры».

Если он приведет к исключению «Барселоны» из еврокубков, пусть даже временном, Месси туда не вернется.