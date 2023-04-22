Названа внушительная зарплата, которую Модричу предлагают в Саудовской Аравии

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце сезона. Один из клубов Саудовской Аравии предлагает 37-летнему хорвату двухлетний трудовой договор, по которому Модрич сможет заработать 50 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает AS.

При этом вероятность ухода Луки Модрича из «Реала» низкая – в обозримом будущем футболист наверняка подпишет новый контракт.

Модрич оказался в «Реале» в конце лета 2012 года. С тех пор хорват провёл за команду 478 официальных матчей, в которых забил 37 голов и отдал 77 результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.