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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак не смотрит Лигу чемпионов: «Больно от того, что мы не там»

22 Апреля 2023 • 13:12 Комментировать

Словенец Ян Облак, голкипер мадридского «Атлетико», признался, что не смотрит матчи Лиги чемпионов, так как ему больно от того, что мадридцы не участвуют в турнире. «Атлетико» является регулярным представителем Испании в этом турнире, и в последние десять лет даже дважды сыграли в финале Лиги чемпионов, но сейчас им не удалось выйти даже в плей-офф.

- Не играть в Лиге чемпионов - это больно. Я не смотрю турнир, мне больно от того, что мы там не участвуем. Другие играют, а мы нет. Обидно, - цитирует слова Облака TVE.

Словенский голкипер выступает за мадридский «Атлетико» с 2014 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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