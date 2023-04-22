Названо важное условие возвращения Месси в «Барселону»

Потенциальный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» зависит от решения по делу Негрейры. «Сине-гранатовых» обвиняют в денежных выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как сообщает Mundo Deportivo, Месси внимательно следит за ходом дела. Аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, но в случае, если вина «Барселоны» будет доказана, клуб дисквалифицируют из турнира.

Контракт Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце июня. Таким образом, нападающий может вернуться в «Барселону» без выплаты денежной компенсации.

Месси сделал выбор, где хочет играть

Месси повторил рекорд Роналду