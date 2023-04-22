Карраско выбирает между «Барселоной» и «Атлетико»

Бельгийский вингер Янник Карраско, который принадлежит мадридскому «Атлетико», может продолжить карьеру в другом испанском топ-клубе – каталонской «Барселоне».

Согласно сведениям Mundo Deportivo, у игрока есть предложения от обоих клубов. В данный момент Янник выбирает оптимальный вариант для продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний футболист провел 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Контракт Карраско с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.