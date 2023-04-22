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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа новая трансферная цель «Барселоны»

22 Апреля 2023 • 09:42 Комментировать

Фланговый защитник Александер Ба, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике» может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Согласно информации BT Sporten, в услугах 25-летего датчанина заинтересована каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Александер провел 25 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ба перешел в «Бенфику» из пражской «Славии» за восемь миллионов евро летом 2022 года. Трудовое соглашение между Александером и португальским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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