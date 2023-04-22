Гризманн рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, что в будущем хотел бы поиграл в МЛС.

«Трансфер в МЛС? Я всегда говорил, что хочу поиграть там, но пока делаю все возможное, чтобы оставаться в Европе. Наслаждаюсь своей игрой за «Атлеико». Нет клуба, где я был бы счастливее», - передает слова Гризманна DAZN.

Трудовое соглашение Антуана с мадридским грандом рассчитано до середины следующего года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 39 поединках за «матрасников», в которых отметился 12 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.