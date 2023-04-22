«Реал» нашёл замену Анчелотти в клубе АПЛ

Мадридский «Реал» подыскивает замену главному тренеру команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист может покинуть свой пост по завершении нынешнего сезона.

Как сообщается на ютуб-канале Рио Фердинанда, в поле зрения руководства «королевского» клуба попал нынешний наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета. Стороны могут вступить в переговоры по завершении нынешнего сезона.

41-летний специалист занимает пост главного тренера «канониров» с декабря 2019 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В этом сезоне «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает второе место.