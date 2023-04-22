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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн рассказал, с какими трудностями столкнулся в «Барселоне»

22 Апреля 2023 • 08:04 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вспомнил о периоде выступлений за каталонскую «Барселону». Французский футболист защищал сине-гранатовые цвета с 2019 по 2021 года.

«У меня был очень непростой первый год в «Барселоне». Тогда я находился на замене, мало играл, была другая тактика и позиция. Мне пришлось привыкать ко всему новому», - передает слова Гризманна DAZN.

В составе каталонского коллектива Антуан провел 102 поединка, в которых отметился 35 забитыми мячами и 17 результативными передачами. В августе 2021 года француз вернулся в мадридский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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