Известно, как игроки «Барселоны» реагируют на возвращение Месси

Многие игроки каталонской «Барселоны» в предвкушении возвращения нападающего Лионеля Месси на «Камп Ноу». Как сообщает Diario Sport, наставник команды Хави Эрнандес сообщил подопечным, что 35-летний аргентинец вернется в ближайшем будущем. Эта новость воодушевила многих футболистов «сине-гранатовых».

Ранее в прессе сообщалось, что нападающий подпишет со своим родным клубом однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на год. Его заработная плата в «Барселоне» составит 25 миллионов евро за сезон.

В настоящий момент Месси выступает в чемпионате Франции за «ПСЖ». Его контракт с парижским топ-клубом истекает в конце июня нынешнего года.