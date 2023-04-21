«Эспаньол» не смог дожать «Кадис», но всё же прервал серию из 6 поражений

Очередной тур Ла Лиги стартовал матчем «Эспаньол» - «Кадис». Коллектив из Барселоны оказался в зоне вылета, проиграв шесть матчей подряд. Сегодня он был близок к успеху, но довольствовался нулевой ничьей. У гостей лучший момент был у Серхи Гвардиолы, которому никто не мешал бить по воротам, но промах. У соперника в ударе был Хоселу. Он дважды бил в каркас ворот во втором тайме, а его результативная попытка была отменена из-за офсайда.

0:0, «Эспаньол» идет третьим с конца, соперник - 14-й.