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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» не смог дожать «Кадис», но всё же прервал серию из 6 поражений

21 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать
Эспаньол
0:0
Кадис
окончен

Очередной тур Ла Лиги стартовал матчем «Эспаньол» - «Кадис». Коллектив из Барселоны оказался в зоне вылета, проиграв шесть матчей подряд. Сегодня он был близок к успеху, но довольствовался нулевой ничьей. У гостей лучший момент был у Серхи Гвардиолы, которому никто не мешал бить по воротам, но промах. У соперника в ударе был Хоселу. Он дважды бил в каркас ворот во втором тайме, а его результативная попытка была отменена из-за офсайда.

0:0, «Эспаньол» идет третьим с конца, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Эспаньол0:0Кадис
Пачеко ФернандоМонтес Сесар  30'Серхи ГомесКабрера Леандро  26' 79' (Денис Суарес ( 79') Хиль Оскар II  10'Педроса Адриа 55' (Видаль Алеш ( 55'  67') Рибаудо Нико 65' (Пуадо Хавьер ( 65') Грагера Хосе 65' (Баре Кейди ( 65') Дардер СерхиБрайтвайт МартинХоселу Санмартин
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльКалеро ФернандоГомес ДаниэльВинисиус СоузаЛасо ХосеСанчес Рубен IIЭспозито Эду
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак  68'Эрнандес ЛуисХименес Фали 19' (Чуст Виктор ( 19') Эспино АльфонсоБонгонда Тео 66' (Алекс Фернандес ( 66') Алькарас РубенСан Эметерио Феде  39' 66' (Алехо Иван ( 66') Собрино РубенГвардиола Серхи 89' (Рохер Марти ( 89') Рамос Кристофер
Запасные: Диарра ЮбаНегредо АльвароJose Antonio de la RosaАрзамендия СантьягоХиль ДавидМбайе МамадуПарра РаульМари Хосе
21 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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