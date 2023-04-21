«Эспаньол» не смог дожать «Кадис», но всё же прервал серию из 6 поражений

Очередной тур Ла Лиги стартовал матчем «Эспаньол» - «Кадис». Коллектив из Барселоны оказался в зоне вылета, проиграв шесть матчей подряд. Сегодня он был близок к успеху, но довольствовался нулевой ничьей. У гостей лучший момент был у Серхи Гвардиолы, которому никто не мешал бить по воротам, но промах. У соперника в ударе был Хоселу. Он дважды бил в каркас ворот во втором тайме, а его результативная попытка была отменена из-за офсайда.
0:0, «Эспаньол» идет третьим с конца, соперник - 14-й.
Протокол игры
Пачеко Фернандо•Монтес Сесар• 30'Серхи Гомес•Кабрера Леандро 26'79' (Денис Суарес (79') •Хиль Оскар II• 10'Педроса Адриа55' (Видаль Алеш (55') • 67'Рибаудо Нико65' (Пуадо Хавьер (65') •Грагера Хосе65' (Баре Кейди (65') •Дардер Серхи•Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак• 68'Эрнандес Луис•Хименес Фали19' (Чуст Виктор (19') •Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео66' (Алекс Фернандес (66') •Алькарас Рубен•Сан Эметерио Феде 39'66' (Алехо Иван (66') •Собрино Рубен•Гвардиола Серхи89' (Рохер Марти (89') •Рамос Кристофер
21 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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