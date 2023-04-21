«Барселона» установила дедлайн по возвращению Месси

«Барселона» активно работает над возможным возвращением в клуб звёздного Лионеля Месси. Как стало известно журналистам испанского издания Sport, в стане «сине-гранатовых» определили дедлайн. В клубе хотят, чтобы Месси вернулся до начала предсезонного турне по США. Оно запланировано на период с 19 по 30 июля.

В настоящий момент Лионель Месси думает о финише сезона с «ПСЖ». Действующий контракт связывает 35-летнего аргентинца с грандом Лиги 1 до конца июня.

Как известно, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Тогда каталонцы не смогли предложить своей звезде новый контракт из-за финансовых трудностей.

Месси отказался от нескольких вариантов продолжения карьеры