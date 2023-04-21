Звёздный нападающий Лионель Месси отказался от нескольких вариантов продолжения карьеры. Речь идёт об экзотических вариантах в Саудовской Аравии и МЛС.

«Варианты с США и Саудовской Аравией отпадают. Месси хочет выступать в Европе, чтобы выиграть восьмой «Золотой мяч» и попытаться снова выиграть Лигу чемпионов», - написал журналист Луис Маскаро в материале на страницах испанского Sport, который вышел в пятницу.

В последние дни в Испании активно обсуждается возможность возвращения Месси в «Барселону» ближайшим летом.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2022/2023. В июне аргентинец отпразднует свой 36-й день рождения.

Раскрыт план «Барселоны» по возращению Месси